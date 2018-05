Le violoniste Stéphane Tran Ngoc. Photo: Internet



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le violoniste franco-américain d’origine vietnamienne Stéphane Tran Ngoc participera à un concert organisé le 9 mai à l'Opéra de Hô Chi Minh-Ville, a annoncé jeudi le Théâtre symphonique et d'opéra-ballet de Hô Chi Minh-Ville.

Il va jouer le Concerto No. 1 de Shostakovich et une sérénade pour cordes d’Edward Elgar avec un violon fabriqué en 1709 par Francesco Gobetti (1675-1723).

Le violoniste Stéphane Trân Ngoc est né à Paris et a joué dans plus de 30 pays, dans de grandes salles de concert comme Carnegie Weill Hall, la Salle Gaveau et Pleyel à Paris, ou encore le théâtre des Champs-Élysées et le théâtre Suntori à Tokyo...

Ses enregistrements ont été publiés dans le monde entier, notamment Serge Nigg Violon et Piano Sonatas (Grand Prix en 1996), Ysaye sonatas, un CD consacré à Ravel, Trio pour Horn de Brahms, les Sonatas de Schumann avec le pianiste américain Brian Ganz.

Sa formation passe par le Conservatoire national supérieur de musique de Paris où il obtient un premier prix de violon et de musique de chambre à l'âge de quinze ans. Après un troisième cycle à Paris, il part aux États-Unis avec une bourse de l'Institut International d'Éducation pour étudier avec Itzhak Perlman au Brooklyn College Conservatory of Music, où il obtient son Master's Degree, avant de suivre le programme de Doctorat à la Juilliard School de New York avec Dorothy Delay.

Pédagogue reconnu, Stéphane Tran Ngoc fut un des plus jeunes professeurs de violon au Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon pendant plusieurs années avant d'enseigner au Lawrence University Conservatory of Music aux USA et d'être nommé directeur du département de cordes au London College of Music. Il est professeur au conservatoire d'Aulnay et au Pôle Supérieur 93 près de Paris.

Le violoniste est souvent invité dans de nombreux festivals musicaux ainsi que pour enseigner dans des "masterclass" ou des jurys internationaux. Enfin, il est conseiller artistique au concours Long Thibaud.

En juillet dernier, Stéphane Trân Ngoc avait interprété "Les Quatre Saisons" à l’Opéra de Hô Chi Minh-Ville. -VNA