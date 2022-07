Photo : Cand

Hanoï (VNA) - Le violoncelliste Phan Do Phuc et l'Orchestre symphonique du Vietnam interpréteront deux œuvres célèbres du compositeur tchèque Antonín Dvořák dans le cadre du programme de concerts Toyota 2022 qui auront lieu le 28 juillet à Hô Chi Minh-Ville et le 5 août à Hanoï.

Dans le cadre de ces concerts, Phan Do Phuc et l'Orchestre symphonique du Vietnam interpréteront deux œuvres classiques du compositeur Antonín Leopold Dvořák (1841-1904). Il s’agit du Concerto pour violoncelle no 2 en si mineur, op. 104 (B. 191) et de la symphonie n ° 9 en mi mineur, également connue sous le nom la Symphonie du Nouveau Monde.

Les concerts Toyota constitue un programme destiné aux amateurs de musique classique. Cette fois-ci, ces concerts auront lieu sous la baguette du chef d'orchestre japonais Honna Tetsuji-directeur musical et chef d'orchestre principal de l'Orchestre symphonique du Vietnam.

Phan Do Phuc a étudié le violoncelle depuis 2001 à l'Académie nationale de musique. Puis, il a remporté des bourses complètes en Italie et aux États-Unis. En 2020, il a obtenu un doctorat en interprétation de violoncelle à l'Université de Stony Brook, New York aux États-Unis et est retourné au Vietnam, en tant que violoncelliste de l’Orchestre symphonique Mat troi à Hanoï.

Il a collaboré avec de nombreux violoncellistes célèbres dans le monde. En 2022, Phan Do Phuc est devenu le premier chef d'orchestre du Vietnam Youth Orchestra (Orchestre des jeunes du Vietnam).-VNA