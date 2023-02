Hanoi (VNA) - Le village de Thanh Tiên dans la commune de Phú Mậu, district de Phú Vang, dans la province de Thua Thien-Hue, est situé sur la rive sud de la rivière Huong (Parfums). Il est célèbre pour la fabrication d'offrandes de fleurs en papier, en particulier de fleurs de lotus.

Fleurs de lotus en papier. Photo : VNA

L'histoire de l'artisanat des fleurs en papier remonte à plus de 300 ans. Ses créations ont été exposées dans de nombreux festivals et événements culturels et également exportées dans de nombreux pays. En 2013, le village a été reconnu par la province de Thua Thien-Hue comme village artisanal traditionnel.

Tran Van Huy, artisan du village, a exprimé : ''J'aime ce métier. La fabrication de fleurs en papier est l'artisanat traditionnel du village et se transmet de génération en génération. Si je ne le pratiquais plus, je pense que je me sentirais assez triste.''

Comme le climat à Huê est généralement chaud et ensoleillé, les fleurs fraîches ne durent jamais très longtemps sur l'autel des ancêtres. C'est ainsi que les villageois de Thanh Tiên ont pensé à faire des fleurs en papier comme offrandes pour leurs ancêtres et leurs divinités.

Nguyên Thi Thanh Tâm, pour sa part, a exprimé que ''Chaque enfant du village apprend à fabriquer des fleurs en papier dès l'âge de 7 ou 8 ans. Nous les fabriquons toute l'année, avec différents types et couleurs.''

Photo : VNA

Les fleurs en papier sont désormais devenues des objets de décoration, notamment pendant les vacances du Nouvel An lunaire. De nombreux artisans du village ont beaucoup réfléchi à la manière de préserver et d'améliorer la technique de fabrication, en particulier des fleurs de lotus.

L'artisan Than Van Huê a également dit : ''Je me souviens que le village fabriquait des fleurs de lotus en papier et moi-même et d'autres avons relancé la fabrication. Elles sont ensuite redevenues populaires à la fois chez nous et à l'étranger.''

Les valeurs modernes remplacent progressivement de nombreuses choses traditionnelles précieuses, mais la jeune génération du village est déterminée à poursuivre l'artisanat.

L'artisan Nguyên Hiêu a une grande passion pour la fabrication de fleurs en papier et est déterminé à préserver et promouvoir cet artisanat.

Sous les mains habiles des villageois de Thanh Tiên naissent chaque jour de délicates œuvres d'art témoignages de la vitalité de l'artisanat traditionnel du Vietnam.- VNA