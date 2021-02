Quang Nam (VNA) - À l’approche du Têt du Buffle, les habitants du village de Thanh Hà à Hôi An, dans la province de Quang Nam (Centre), se concentrent à créer tout un ensemble d’effigies en argile à l’image du buffle, dans l’espoir que le signe du zodiaque du Nouvel An lunaire 2021 amènera une année pleine de prospérité et de chance.

Nguyên Van Hoàng dans son atelier de production de buffles en argile. Photo : CVN

Célèbre pour son artisanat traditionnel de poterie, le village de Thanh Hà, vieux de 500 ans, est aussi un haut lieu touristique au Centre du Vietnam.



Nguyên Van Hoàng, un villageois de 37 ans, partage qu’à la fin de chaque année lunaire, la demande de produits en poterie de Thanh Hà augmente fortement.



Cette poterie se distingue des autres grâce à ses couleurs variées. Les villageois y utilisent l’argile de la rivière Thu Bôn.



Pour célébrer le Nouvel An lunaire 2021 qui est placé sous le signe du buffle, les artisans ont créé des statuettes d’argile en forme de cet animal avec une grande variété de tailles et de modèles.



Ce processus de production nécessite minutie, ingéniosité et persévérance, précise M. Hoàng. Les artisans doivent notamment trouver une température de cuisson appropriée, sinon ces effigies se casseront facilement.



