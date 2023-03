Hanoi (VNA) – Un séminaire régional sur "l’action contre les mines pour une paix et un développement durables: Échange d’expériences régionales et d’innovations mondiales dans l’action contre les mines" s’est ouvert mercredi 29 mars à Hanoi.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Dô Hung Viêt s’exprimant lors du séminaire régional, à Hanoi, le 29 mars. Photo : VNA

S’exprimant lors de l’événement co-organisé par le ministère des Affaires étrangères, le PNUD et l’Agence sud-coréenne de coopération internationale (KOICA), le vice-ministre des Affaires étrangères Dô Hung Viêt a souligné que la guerre a pris fin depuis longtemps, mais les bombes, mines et autres engins explosifs de guerre continuent d’être un obstable à la paix et au développement durable au Vietnam et dans de nombreuses régions du monde.

Au Vietnam, près d’un cinquième du territoire national (environ 5,6 millions d’hectares) est encore contaminé par des mines et autres engins explosifs. Surmonter les conséquences des bombes et mines demeure donc une exigence impérieuse et incontournable dans le processus global de redressement et de reconstruction post-conflit, de consolidation de la paix et de réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) dans l’esprit de "ne laisser personne de côté", a-t-il indiqué.

Il s’agit d’une politique et d’une position cohérentes et d’un message fort que le Vietnam promeut toujours à l’échelle mondiale et met en pratique au niveau national, a-t-il affirmé.

La représentante résidente du PNUD au Vietnam, Ramla Al Khalidi, a déclaré que les bombes, mines et autres engins explosifs laissés par la guerre entravent le développement socio-économique, la vie et les moyens de subsistance durables de la population non seulement au Vietnam mais aussi dans d’autres pays de la région comme le Laos, le Cambodge, la Thaïlande et le Myanmar.

Elle a hautement apprécié le rôle de chef de file et de pionnier joué par le Vietnam dans la promotion du règlement des conséquences des bombes et mines pour le développement durable dans les forums internationaux, notamment en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour le mandat 2020-2021.

Le ministre Lee Kyeong-dock, de l’ambassade de la République de Corée au Vietnam, a souligné que le gouvernement sud-coréen est très engagé dans les efforts mondiaux visant à surmonter les conséquences de la guerre, vers une paix et un développement durables, et qu’il souhaite qu’au travers des projets de déminage au Vietnam, apporter des contributions positives aux bonnes relations bilatérales entre la République de Corée et le Vietnam.

Le séminaire du 29 au 30 mars, avec sept séances de débat, se déroule dans le contexte où le Vietnam vient de faire le bilan des 10 ans de mise en œuvre du Programme national d’action contre les mines (Programme 504), et fixer l’objectif de mettre fin aux accidents causés par des restes explosifs de guerre au Vietnam en 2025.

Le règlement des conséquences des bombes et mines post-conflit est l’une des 7 priorités du Vietnam en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité pour le mandat 2020-2021. Le 8 avril 2021, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a présidé un débat public sur le thème "surmonter les conséquences des mines et des restes explosifs de guerre et maintenir la paix durable : renforcer la cohésion pour une action plus efficace". – VNA