Hanoï, 8 août (VNA) - Le Vietnam veut toujours promouvoir la solidarité, l'amitié et la coopération intégrale, durable et à long terme avec le Cambodge, considérant cela comme une priorité de sa politique extérieure, a déclaré le ministre de la Défense, le général Phan Van Giang, aux invités cambodgiens.

Le ministre de la Défense, le général Phan Van Giang. Photo : VNA

Recevant le 8 août à Hanoï une délégation des Forces armées royales cambodgiennes conduite par le général Hun Manet, commandant en chef adjoint de ces forces, en visite officielle du 7 au 9 août au Vietnam, le général Phan Van Giang a déclaré que la consolidation des relations bilatérales avait une importance stratégique particulière pour le développement de chaque pays.

Il a affirmé que le Vietnam chérissait et se souvenait toujours du précieux soutien du Cambodge lors de sa lutte pour la libération nationale d’hier, ainsi que de l’œuvre actuelle de la construction et de la défense nationales d’aujourd’hui.

Le général Phan Van Giang a également cité des déclarations de hauts dirigeants vietnamiens et cambodgiens, affirmant qu'ils attachent de l'importance au maintien et au renforcement de l'amitié traditionnelle entre les deux gouvernements, les peuples et les armées des deux pays.

Dans le passé, les deux parties se sont coordonnées pour organiser des événements politiques et diplomatiques, en particulier la visite au niveau de l'État au Cambodge du président Nguyên Xuân Phuc et la visite au Vietnam du vice-Premier ministre Men Sam An à l'occasion du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales, entre autres.



Le général Phan Van Giang a salué les résultats de la coopération entre les deux armées, notamment les zones militaires frontalières, les gardes-frontières, les forces navales et les garde-côtes, dans le maintien de la sécurité et de l'ordre social dans les zones frontalières, la prévention et le contrôle du COVID-19 et la formation du personnel.

À l'occasion, le général Phan Van Giang a demandé à Hun Manet de transmettre ses salutations au vice-Premier ministre et ministre de la Défense Tea Banh, et son invitation au responsable cambodgien à assister à l'exposition internationale de la défense qui sera organisée par le Vietnam plus tard cette année.

Pour sa part, Hun Manet a suggéré que les deux parties envisagent des mécanismes de coopération durables tels que les échanges d'amitié en matière de défense des frontières, notant qu'il reste un potentiel substantiel pour leur coopération bilatérale.

Il a également proposé aux agences autorisées des deux pays de construire des accords de coopération et d'exploiter leur potentiel.- VNA