Hanoi (VNA) - Le Vietnam chérit et souhaite toujours renforcer sa coopération avec la Thaïlande, en particulier dans les domaines de l’agriculture et du développement rural, a déclaré jeudi 22 septembre à la presse à Hanoi la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang.

La porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang. Photo: VNA

La diplomate a déclaré que le Vietnam souhaite également travailler avec la Thaïlande pour améliorer la qualité des produits agricoles et innover en science et technologie afin d’apporter de plus grands avantages aux agriculteurs des deux pays, contribuant ainsi à leur partenariat stratégique bilatéral.Le Vietnam est un membre responsable sur les questions mondiales, y compris la sécurité alimentaire. Depuis le début de cette année, le Vietnam a stimulé ses exportations alimentaires, avec un record de 4,19 millions de tonnes expédiées à l’étranger au cours des sept premiers mois de cette année, en hausse de 20,5% en glissement annuel, a-t-elle indiqué.En tant que premier exportateur de riz, le Vietnam respecte toujours les règles du marché et se conforme aux réglementations de l’Organisation mondiale du commerce et aux termes des accords commerciaux internationaux que le pays a déjà signés, a-t-elle souligné. – VNA