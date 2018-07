Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et le nouvel ambassadeur des Emirats arabes unis au Vietnam, Obaid Saeed Bintaresh Al Dhaheri. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le gouvernement vietnamien souhaite toujours renforcer sa coopération avec les Emirats arabes unis (EAU) dans tous les domaines, a déclaré le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc au nouvel ambassadeur des Emirats arabes unis au Vietnam, Obaid Saeed Bintaresh Al Dhaheri à Hanoi, le 27 juillet.Soulignant le grand potentiel de coopération entre les deux pays, le chef du gouvernement espère que, durant son mandat, l'ambassadeur fera tout son possible pour favoriser le développement fort et efficace des relations bilatérales en termes de politique, diplomatie, commerce, investissement, culture et échange entre les peuples.Il a affirmé que les agences vietnamiennes créeront toutes les conditions pour que l'ambassadeur accomplisse ses tâches, contribuant au développement des liens bilatéraux d'une manière plus pratique et efficace.Pour sa part, Obaid Saeed Bintaresh Al Dhaheri a salué les réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique et a souligné que les hauts dirigeants des EAU souhaitent toujours renforcer leurs relations avec le Vietnam.Comme dans la région Moyen-Orient-Afrique, l'UEA possède la plus grande valeur commerciale avec le Vietnam, les deux pays devraient déployer de nombreuses mesures pour améliorer l'efficacité de la coopération commerciale bilatérale dans le futur, a-t-il dit.L'ambassadeur a proposé que le Premier ministre donne des instructions aux agences compétentes du Vietnam pour faciliter l'octroi de visas aux citoyens des EAU, encourageant et promouvant ainsi la connexion touristique et les échanges entre les deux peuples.Il a affirmé, en tant qu'ambassadeur des EAU au Vietnam, qu'il fera de son mieux pour stimuler continuellement la collaboration entre les gouvernements, les entreprises et les peuples des deux pays. -VNA