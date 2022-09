New York (VNA) - Le Vietnam souhaite coopérer avec l’ONU sur la transformation numérique dans la formulation et la mise en œuvre des politiques, a déclaré jeudi 1er septembre l’ambassadeur Dang Hoàng Giang, représentant permanent du Vietnam auprès de l’ONU.

Le représentant permanent du Vietnam auprès de l’ONU, Dang Hoàng Giang (à droite), avec le sous-secrétaire général de l’ONU et envoyé du secrétaire général pour la technologie Amandeep Singh Gill. Photo: VNA

Lors d’une rencontre avec Amandeep Singh Gill, sous-secrétaire général de l’ONU et envoyé du secrétaire général pour la technologie, le diplomate a affirmé que le Vietnam est prêt à contribuer aux politiques et stratégies de l’ONU en la matière, y compris une initiative sur un numérique mondial accord dans le rapport du secrétaire général sur «Notre Programme commun», un programme d’action qui vise à renforcer et à hâter la mise en œuvre des accords multilatéraux – en particulier le Programme 2030 – et à changer concrètement la vie des gens.

Le Vietnam peut partager ses expériences avec d’autres pays et avec l’ONU pour assurer l’éducation en ligne pendant la pandémie de Covid-19 afin de se préparer aux crises futures, a-t-il déclaré.

L’ambassadeur Dang Hoàng Giang a également souligné sa volonté de connecter le bureau du sous-secrétaire général de l’ONU aux ministères, secteurs et entreprises informatiques vietnamiens afin de contribuer aux efforts de transformation numérique de l’ONU.

Pour sa part, Singh Gill a hautement apprécié les réalisations du Vietnam en matière de développement informatique et de transformation numérique ces dernières années, en particulier la mise en œuvre par le gouvernement d’une stratégie nationale de transformation numérique jusqu’en 2025, avec une vision à l’horizon 2030.

L’ONU et le Vietnam ont un grand potentiel de coopération, a-t-il déclaré, souhaitant renforcer les liens avec les entreprises opérant dans le secteur informatique du Vietnam. – VNA