Hanoï, 6 juillet (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu, le 6 juillet à Hanoï, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, au cours de laquelle le Premier ministre a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance à son partenariat stratégique intégral avec la Russie et souhaitait approfondir et rendre les liens de coopération bilatéraux plus efficaces dans tous les domaines.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Photo : VNA



Appréciant hautement les résultats positifs de la coopération bilatérale ces dernières années, le Premier ministre Pham Minh Chinh a remercié la partie russe pour son précieux soutien et son assistance au Vietnam dans le passé et dans l’œuvre de construction et de développement nationaux, plus récemment dans la lutte contre la pandémie de COVID-19.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré que la Russie considérait toujours le Vietnam comme un partenaire important dans la région et souhaitait renforcer davantage la coopération avec ce pays d'Asie du Sud-Est.



Les deux parties sont convenues de promouvoir davantage les accords de haut niveau conclus par les dirigeants des deux pays et se sont engagées à maintenir la coopération bilatérale dans les domaines traditionnels où elles ont des avantages.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux ministères concernés des deux pays de travailler ensemble pour lever les obstacles qui entravent le commerce et les investissements entre les deux pays.

Il a également proposé d’appliquer efficacement l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique afin de dynamiser le commerce bilatéral. Il est nécessaire d’après Pham Minh Chinh de rétablir rapidement la coopération culturelle, sportive, touristique, éducative et au sortir de l'épidémie de Covid-19.



Le Premier ministre a affirmé que le Vietnam a persisté dans une politique extérireure d'indépendance, d'autonomie, de paix, de coopération et de développement et dans la construction d'une économie indépendante et autonome avec une intégration internationale active et une protection ferme de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale.



Il a proposé aux deux parties d'organiser la 24e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Russie sur la coopération économique, commerciale, scientifique et technologique au Vietnam.



Le ministre Sergueï Lavrov a partagé les points de vue de la Russie sur la question ukrainienne. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a profité de cette occasion pour remercier la Russie d'avoir soutenu l'évacuation des citoyens vietnamiens d'Ukraine.



Le ministre russe a fait l'éloge du point de vue, du rôle, des contributions positives et responsables du Vietnam à la paix, à la stabilité et à la coopération dans la région et dans le monde.



Il a convenu de l'importance de régler les différends en Mer Orientale en voie pacifique conformes au droit international et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) de 1982, et a souhaité la finalisation prochaine d'un code de conduite en Mer Orientale (COC).



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également remercié le gouvernement russe d'avoir créé des conditions favorables pour que la communauté vietnamienne puisse résider, faire des affaires et étudier de manière stable en Russie, en particulier pendant les périodes difficiles de COVID-19.



À cette occasion, le Premier ministre vietnamien a invité son homologue russe, Mikhaïl Vladimirovitch Michoustine, à visiter le Vietnam. - VNA