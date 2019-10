Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a récemment signé une décision portant création du Centre national d’innovation du Vietnam (NIC, pour Vietnam National Innovation Center) relevant du ministère du Plan et de l’Investissement.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc (2e, de gauche à droite) inspecte le modèle de centre national d’innovation du Vietnam. Photo : VNA

La création du centre vise à soutenir et à développer un écosystème de start-up au Vietnam et à promouvoir l’innovation ainsi que le modèle de croissance fondé sur le développement scientifique et technologique.Le chef du gouvernement a chargé le ministère du Plan et de l’Investissement de préciser les fonctions, les tâches, les attributions et l’appareil du centre, et d’approuver ses règles d’organisation et de fonctionnement.Il a demandé au ministère de mobiliser, de gérer et d’utiliser les ressources légales d’organisations et de particuliers nationaux et étrangers au service du centre conformément au droit du pays.Le ministère des Sciences et des Technologies est prié de collaborer avec le ministère du Plan et de l’Investissement pour diriger le conseil d’administration du Parc de haute technologie de Hoa Lac afin de soutenir l’achèvement des procédures de mise en service du centre.Le ministère des Finances est invité à travailler avec le ministère du Plan et de l’Investissement pour publier des documents guidant la gestion et l’utilisation des enveloppes d’aides du centre. – VNA