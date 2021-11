Truong Quoc Hung, directeur général de VinBrain. Photo: Vingroup

Hanoï (VNA) – DrAid, produit par VinBrain - une société spécialisée dans les solutions de soins de santé du conglomérat vietnamien Vingroup, a été présenté lors de la Conférence mondiale sur l'intelligence artificielle (IA).

Lors de cet évènement qui a été organisé du 8 au 11 novembre par NVIDIA, une multinationale spécialisée dans la technologie basée aux États-Unis, Truong Quoc Hung, directeur général de VinBrain, a fait connaître le processus que DrAid, un produit fabriqué au Vietnam, avait bâti sa réputation sur le marché international en 2021.

Selon des spécialistes, les informations fournies par VinBrain lors de la conférence ont suscité le plus d'attention parmi celles présentées par les représentants d'Asie-Pacifique.

Plusieurs solutions présentées à la conférence se limitent uniquement à des sujets d'étude ou à des tests expérimentaux à petite échelle, alors que DrAid a laissé une empreinte énorme avec plus de 600 médecins l'utilisant dans près de 100 hôpitaux à travers le Vietnam.

Lancé en juin 2020, DrAid est le premier produit d'IA complet pour les soins de santé au Vietnam destiné à aider les médecins à pronostiquer des maladies par imagerie.

Le produit a la capacité de détecter et de dépister plus de 21 signes anormaux et pathologies du cœur, des poumons et des os en seulement cinq secondes avec une précision de plus de 90,2 %.

Utilisation de DrAid dans l'hôpital central de Hue. Photo : baocantho.com.vn

DrAid a remporté le prix de recherche sur les agents autonomes du AI Special Interest Group (ACM SIGAI) 2021 pour le meilleur produit d'application de renseignement.

En particulier, la fonction d'alerte au COVID-19 de DrAid a été acceptée par le Conseil scientifique du ministère vietnamien de la Santé, devenant ainsi un outil efficace pour soutenir une prévention proactive et un contrôle efficace de la maladie.

Le Service de la Santé de Ho Chi Minh-Ville a autorisé l’utilisation de DrAid dans les hôpitaux et centres médicaux locaux, montrant des résultats encourageants.

Les statistiques de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle indiquent qu'en 2018, parmi les six pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) ayant des inventions en intelligence artificielle, le Vietnam s’est classé au deuxième rang avec un total de 372 dossiers. Entre 2016 et 2020, le Vietnam a enregistré 96 projets nationaux d'IA évalués à 7,35 millions de dollars.-VNA