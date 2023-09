L'ambassadeur de Singapour au Vietnam, Jaya Ratnam. Photo : VNA



La coordonnatrice résidente des Nations Unies au Vietnam, Mme Pauline Tamesis. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Durant ces 78 dernières années de défense, d’édification et de développement du pays, sous la direction du Parti, le Vietnam a réalisé de nombreuses grandes réalisations dans tous les domaines politique, économique, culturel et social.Avec l'établissement des relations diplomatiques avec 192 pays, l'établissement d'un cadre relationnel stable et à long terme avec 30 partenaires stratégiques et intégraux à travers le monde, et des relations économiques et commerciales avec plus de 230 pays et territoires, le prestige et la position du Vietnam sont de plus en plus appréciés et soutenus par des amis internationaux.A l'occasion de la Fête nationale , des ambassadeurs et représentants en chef des organisations internationales au Vietnam ont partagé et félicité les réalisations du Vietnam, affirmant que le Vietnam avait été et était un partenaire important de la communauté internationale dans le règlement des défis communs mondiaux. Ils se sont engagés à soutenir l’édification et le développement du Vietnam prospère et en développement durable.Envoyant ses plus chaleureuses félicitations aux dirigeants et à tout le peuple vietnamien à l'occasion de la Fête nationale du 2 septembre, l'ambassadeur de Singapour au Vietnam, Jaya Ratnam, a affirmé que le monde appréciait hautement le Vietnam car il avait des principes forts et un noble sens de la responsabilité internationale et il avait reçu la confiance et la reconnaissance de la communauté internationale.Selon le diplomate, la position du Vietnam dans le monde se reflète dans les rôles qui ont été, sont et seront assumés par le pays lors des forums régionaux et mondiaux, en particulier aux Nations Unies.Tout cela montre la confiance et le respect que les pays réservent au Vietnam, a-t-il ajouté, se déclarant convaincu que le Vietnam continuera à assumer avec succès davantage de positions de leadership, démontrant ainsi son rôle de leader dans la région et dans le monde.Appréciant le rôle de plus en plus croissant du Vietnam sur la scène internationale, l'ambassadeur du Canada au Vietnam, Shawn Steil, a déclaré que cela dépendait, une partie, de la croissance économique du Vietnam. Le Vietnam est à la tête de la région, et peut-être du monde, en termes de développement économique. Le monde se tourne de plus en plus vers le Vietnam comme un centre de production.L'ambassadeur a estimé que le Vietnam ne serait pas seulement un lieu de production mais aussi un lieu de reconnaissance de la créativité et de l'innovation. “Nous n’achèterons pas seulement des produits fabriqués au Vietnam mais aussi des produits inventés au Vietnam”. Le Canada reconnaît que le Vietnam démontre de plus en plus son rôle de leader dans la région et à l’échelle mondiale. Et avec un partenaire comme le Canada, il n’y a aucune limite à ce que le Vietnam peut faire.La coordonnatrice résidente des Nations Unies au Vietnam, Mme Pauline Tamesis, a affirmé que, pour le Vietnam, les défis peuvent se transformer en opportunités pour transformer le modèle de développement socio-économique du pays en un modèle plus durable, inclusif et résilient où personne n'est laissé de côté.Appréciant l'engagement et les actions du gouvernement du Vietnam dans la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD), Mme Ramla Khalidi, représentante résidente en chef du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Vietnam Nam a déclaré : “Le Vietnam a pris des engagements envers le ODD”.Le Vietnam fait des progrès impressionnants sur de nombreux objectifs. Le Vietnam se classe 51e sur 165 pays atteignant l'indice des ODD des Nations Unies, notamment pour les indices d'éducation, de réduction de la pauvreté, d'eau potable,... a-t-elle partagé.Selon la responsable onusienne, le Vietnam est un modèle en matière de réduction de la pauvreté, surtout dans un laps de temps particulièrement court. Elle a souhaité la poursuite de la coopération entre le PNUD et le gouvernement du Vietnam pour relever les défis restants des ODD et les nouveaux défis du 21e siècle. - VNA