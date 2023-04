L’ambassadeur de République tchèque au Vietnam, Hynek Kmonicek. Photo: baoquocte.vn



Hanoï (VNA) - La visite du Premier ministre tchèque Petr Fiala au Vietnam du 20 au 22 avril vise à renforcer les relations entre les deux pays, a affirmé l’ambassadeur de République tchèque au Vietnam, Hynek Kmonicek.



Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), l’ambassadeur tchèque a déclaré que la visite du Premier ministre Petr Fiala contribuerait à renforcer les échanges commerciaux, d'investissement, culturels et interpersonnels entre les deux pays.



Selon lui, le Vietnam est actuellement l'un des marchés les plus prometteurs en Asie du Sud-Est pour les entreprises tchèques, grâce à sa grande population, sa croissance économique rapide et son climat d'investissement favorable.



Les secteurs les plus prometteurs pour les entreprises tchèques au Vietnam sont la fabrication, le tourisme et la technologie, a-t-il estimé.



Le Vietnam a une main-d'œuvre nombreuse et jeune, ce qui est un avantage clé pour le secteur manufacturier. De plus, le pays devient une destination touristique de plus en plus populaire.



En termes de technologie, le Vietnam dispose d'une main-d'œuvre hautement qualifiée dans les technologies de l'information et les entreprises tchèques ont beaucoup de potentiel pour coopérer avec des partenaires vietnamiens dans ce domaine, a-t-il indiqué.