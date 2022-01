Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son et son homologue lao Saleumxay Kommasith ont co-présidé le 28 décembre à Hanoï la 8e consultation politique au niveau ministériel entre le Vietn

Pour le passage au Nouvel An, l’Agence vietnamienne d’information a sélectionné pour vous les dix événements nationaux les plus marquants de 2021.

L'accord de partenariat économique régional global, le plus grand accord commercial au monde à ce jour contribuera à établir le marché des exportations stables et à long terme pour le Vietnam et l'ASEAN.