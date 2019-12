Hanoï (VNA) - L’opinion régionale et internationale a tenu en haute estime le rôle du Vietnam qui assume en 2020 le poste de président de l’ASEAN et de membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU.

La page The Interpreter de l’Institut de recherche de Lowy de l’Australie a commenté que le poste de présidence de l’ASEAN était un début extrêmement important dans la politique extérieure du Vietnam. Le Vietnam sera le "leader" de la Vision de l’ASEAN 2020 et aussi devra également équilibrer la position du membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Les responsabilités diplomatiques s'accompagnent souvent de fortes pressions, mais c'est également une excellente occasion pour le Vietnam.

Un article publié sur le site web de Wilson Center des Etats-Unis a estimé que le Vietnam avait accordé une attention particulière à la politique extérieure en élargissant ses activités dans divers domaines, notamment dans l’opération du maintien de la paix de l’ONU. 2020 sera une année importante pour le Vietnam de montrer son rôle en tant qu’un pays participant à des nombreux problèmes régionaux et internationaux.

Bangkok Post de Thaïlande a affirmé que le Vietnam était prêt à prouver sa capacité après plus de 30 ans de mise en œuvre du Renouveau. Selon Kompas de l'Indonésie, des experts ont dit que le thème de l’année de présidence de l’ASEAN «Cohésif er réactif » témoignait de la volonté du Vietnam pour consolider ce bloc régional pour répondre activement au nouveau contexte.

Selon le directeur de l'Institut des études de l'Asie du Sud-Est de Singapour Choi Sing Kwok, le rôle de membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU donnera au Vietnam l'occasion de montrer son leadership à l'échelle mondiale et aussi profitera à l'ASEAN. La position et le rôle central du bloc seront démontrés sur la scène internationale.

Hoang Thi Ha de l'institut a souligné que le thème de l’année de présidence de l'ASEAN de 2020 reflétait clairement les priorités du Vietnam : solidarité, coordination de position, action commune pour pouvoir répondre de manière proactive aux défis de la nouvelle situation.

Le directeur exécutif du Centre asiatique, Dr Robin Ramcharan, a espéré que le Vietnam réussira dans le rôle de président de l'ASEAN et de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU car le Vietnam disposait d’une économie à forte croissance et de nombreuses ressources. -VNA