Hanoi (VNA) – L’ambassade du Vietnam au Sri Lanka a suivi attentivement l’évolution de la situation locale et demandé aux autorités sri lankaises d’assurer la sécurité et la sûreté des citoyens vietnamiens, a déclaré jeudi 21 juillet la porte-parole adjointe du ministère des Affaires étrangères Pham Thu Hang.

Des files d'attente s'étirent devant une station-service à Colombo, au Sri Lanka, le 7 juillet 2022. Photo : Xinhua/VNA



Selon les chiffres de l’ambassade, environ 300 Vietnamiens vivaient au Sri Lanka mais beaucoup sont désormais retournés au Vietnam. La vie des citoyens vietnamiens est perturbée par la pénurie de gaz, d’électricité, de carburant et le coût de la vie élevé.



L’ambassade du Vietnam au Sri Lanka qui a mis en place une hotline, a régulièrement rendu visite et fourni des produits de première nécessité aux personnes en difficulté particulière, des dons et des encouragements à la communauté vietnamienne au Sri Lanka, a fait savoir la diplomate.

Sous la direction du ministère des Affaires étrangères, elle continuera à maintenir ses échanges avec les personnes de liaison, à élaborer des plans et à mettre en œuvre rapidement des mesures pour soutenir les citoyens vietnamiens dans les conditions le permettant, a-t-elle indiqué.

Le Sri Lanka souffre depuis plusieurs mois de graves pénuries de biens essentiels, des coupures d’électricité, une inflation record et une flambée des prix. Il s’agit de la pire crise économique de l’histoire du pays depuis son indépendance en 1948, exacerbée par la pandémie de Covid-19. – VNA