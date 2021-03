La délégation du nouveau gouvernement d’unité nationale de la Libye à l'aéroport de ville Benghazi. Photo: AFP/VNA



New York (VNA) - L'ambassadeur Pham Hai Anh, chef adjoint de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU a réaffirmé le 24 mars à New York le soutien du Vietnam pour un processus politique inclusif dirigé et contrôlé par les Libyens sur la base du respect de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la Libye.

S’exprimant lors d’une réunion virtuelle du Conseil de sécurité de l’ONU sur la Libye et les activités de la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL), l’ambassadeur Pham Hai Anh s’est dit encouragé par les progrès importants sur les fronts politique et sécuritaire depuis le début de l’année.

Le diplomate vietnamien a appelé le gouvernement libyen à faciliter la période de transition et les préparatifs électoraux, conformément à la feuille de route agrée. Il a demandé aux parties libyennes de continuer de faire preuve de compréhension et de confiance mutuelles.

Les parties, a-t-il insisté, doivent respecter et mettre en œuvre l’accord de cessez-le-feu et l’embargo sur les armes afin de maintenir un environnement sûr, apaisé et propice à la période de transition.

Il a salué l’appui de la MANUL au mécanisme de surveillance du cessez-le-feu dirigé et contrôlé par les Libyens et les efforts de parties prenantes en Libye dans le déminage après la guerre.

Pour sa première intervention devant le Conseil de sécurité, le nouvel envoyé spécial du secrétaire général de l’ONU pour la Libye, Jàn Kubiš, a salué les progrès considérables accomplis en Libye depuis le début de l’année, dont le nouveau gouvernement d’unité nationale proposé par le Premier ministre Abdelhamid Al-Dabaiba et la mise en œuvre de l’accord de cessez-le-feu du 23 octobre 2020.

Le chef de la Mission permanente de la Libye auprès de l’ONU a souligné les engagements et les efforts de son nouveau gouvernement dans l’accélération du processus de transit, en vue d’une solution politique à long terme.

Il a souhaité voir le Conseil de sécurité de l’ONU et la MANUL prendre des mesures concrètes pour promouvoir le processus de paix en Libye. -VNA