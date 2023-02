Hanoi (VNA) – Depuis juin 2014, plus de 500 officiers et soldats vietnamiens ont servi la cause des Nations unies. Ces militaires qui ont été envoyés dans des missions ou au siège de l’ONU ont contribué à faire rayonner l’image d’un Vietnam responsable et épris de paix qui se tient toujours prêt à oeuvrer pour la paix, la sécurité et le développement du monde.

Cérémonie marquant le départ du 2e groupe de l’Hôpital de campagne de deuxième niveau N°1 pour le Soudan du Sud. Photo: VNA

Huit ans après sa participation aux opérations de maintien de la paix de l’ONU, le Vietnam peut être fier de ses Casques bleus. Leurs contributions ont largement été saluées par l’ONU et les États membres, permettant de renforcer le prestige et la position de l’armée populaire et du Vietnam sur la scène internationale.

Regard rétrospectif

Jusqu’à présent, 513 militaires vietnamiens ont servi sous le drapeau des Nations unies. Ils ont été déployés dans trois missions: au Soudan du Sud, en République centrafricaine, dans la région d’Abiyé ainsi qu’au siège des Nations unies. Nous y avons envoyé, à quatre reprises, des hôpitaux de campagne de niveau 2, une équipe de génie et 76 officiers de liaisons.

En mai 2022, le Vietnam a déployé sa première équipe de génie composée de 184 officiers et soldats professionnels et près de 2000 tonnes de matériel à la Force intérimaire de sécurité des Nations unies dans la région d’Abiyé (UNISFA). Les militaires vietnamiens ont fait preuve de professionnalisme, de discipline, de solidarité internationale, et se sont adaptés rapidement aux conditions de travail difficiles.

“L’ONU apprécie beaucoup la capacité d’adaptation et surtout le professionnalisme de notre équipe de génie. Nos ingénieurs ont aidé à réhabiliter des routes et des cours d’école dans les zones touchées par les inondations”, a précisé le directeur adjoint du Département du maintien de la paix du Vietnam Nguyên Ba Hung.



Parmi ces ingénieurs figurent aussi des femmes militaires. Au total, 74 femmes militaires vietnamiennes ont joint les opérations de maintien de la paix, un effort largement salué par l’ONU.

Un membre responsable

Les médecins militaires vietnamiens au Soudan du Sud. Photo: VNA

Membre actif et responsable, le Vietnam a ainsi participé au règlement de problèmes de sécurité et à la promotion du maintien de la paix et de la stabilité de nombreux pays du monde. Par le biais de ces actions, sa coopération avec d’autres pays a été renforcée et son prestige amélioré permettant ainsi de créer un environnement favorable à l’édification et à la défense nationale dans la nouvelle conjoncture, comme l’a partagé Nguyên Ba Hung.

«Servant la cause des Nations Unies, nous avons acquis de nombreuses expériences. Nous avons réussi à mieux faire connaître les belles qualités des soldats vietnamiens au monde, à améliorer la position de l’armée et du Vietnam sur la scène internationale», s’est-t-il réjoui.

Défendre la sécurité à travers le monde c’est aussi défendre la nôtre. Étant conscient de cela, le Vietnam s’efforce d’apporter des contributions encore plus importantes aux opérations de maintien de la paix des Nations unies dans les temps à venir. – VOV/VNA