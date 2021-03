Hanoi, 11 mars (VNA) - Le Vietnam s’est félicité de la coopération entre l’OSCE et l’ONU et a encouragé les deux organisations à approfondir les synergies, par exemple dans la mise en œuvre du programme « femmes, paix et sécurité » et dans la lutte contre la traite des personnes, a souligné l'ambassadeur Pham Hai Anh, chargé d'affaires a.i du Vietnam auprès de l'ONU.

L'ambassadeur Pham Hai Anh, chargé d'affaires a.i du Vietnam auprès de l' ONU . Photo : VNA

Lors d’une réunion sur le rapport des activités de l’OSCE tenue le 10 mars par l’ONU, le diplomate vietnamien a déclaré que la compréhension approfondie des organisations régionales est cruciale pour relever les défis internationaux en matière de paix et de sécurité.

Convaincue de la complémentarité entre l’ONU et les organisations régionales et sous-régionales, la délégation a plaidé pour le renforcement de cette coopération devenue encore plus essentielle face aux défis complexes émergents, en particulier la crise sanitaire mondiale.

S’agissant du maintien de la paix et de la sécurité internationales, la délégation vietnamienne a pris note du rôle clef joué par l’OSCE dans la promotion du dialogue, de la confiance, du règlement des conflits et du développement en Europe, tout en réaffirmant sa position de principe selon laquelle tous les différends doivent être réglés par des moyens pacifiques, conformément au droit international et à la Charte de l’ONU.

Á cette aune, le Vietnam a souhaité que l’OSCE continue à aider toutes les parties à parvenir à un accord ou à mettre en œuvre les accords existants, pour que tous les pays et peuples d’Europe jouissent de la paix, de la stabilité et du développement.

Lors de la réunion, Mme ANN LINDE, ministre des Affaires étrangères de la Suède et Présidente en exercice de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), a dit que son groupe qui rassemble 57 membres couvrant l’Amérique du Nord, l’Asie et l’Europe joue un rôle important dans bon nombre des défis à l’ordre du jour du Conseil.

La situation sécuritaire dans la région de l’OSCE, y compris lorsqu’elle est liée aux changements climatiques, à la cybersécurité et à la pandémie de COVID-19, exige des solutions communes, a d’emblée annoncé la Présidente. Laquelle a promis de faire une réelle différence sur le terrain et défendre les principes de souveraineté, d’intégrité territoriale, d’absence de menace ou de recours à l’usage de la force, ainsi que du droit de tous les États de choisir leur propre politique de sécurité. - VNA