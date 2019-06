Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue et la conseillère d’État du Myanmar, Aung San Suu Kyi.



Nay Pyi Taw, 17 juin (VNA) - Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue a affirmé que le Vietnam soutenait le Myanmar dans sa réconciliation nationale et son développement, avec une stature de plus en plus importante dans la région et dans le monde.Lors d’une visite de courtoisie à Nay Pyi Taw, à la conseillère d’État du Myanmar, Aung San Suu Kyi, le 17 juin, Vuong Dinh Hue a mentionné les suggestions d’entreprises vietnamiennes opérant au Myanmar concernant l’exploitation minière, la transformation de produits en pierre, le commerce et la distribution de pétrole, les infrastructures de télécommunication, la plantation d’arbres industriels et l’aquaculture.Aung San Suu Kyi a souligné que le gouvernement du Myanmar donnait toujours la priorité aux entreprises vietnamiennes conformément à la loi ainsi qu’à un partenariat de coopération bilatéral intégral.Elle a exprimé son soutien au renforcement des liens bilatéraux via les canaux du Parti, du gouvernement, de l’État, ainsi qu’au développement des échanges entre peuples.Elle a suggéré d’achever rapidement le programme d'action afin de réaliser le partenariat de coopération intégral Vietnam-Myanmar pour la période 2019-2024, ainsi que d'organiser des activités pour célébrer le 45e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales (28 mai).Félicitant le Vietnam d'avoir obtenu un siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2020 - 2021, elle a souhaité que les deux parties renforcent leurs liens bilatéraux dans les domaines de la finance, de l'énergie, de l'agro-foresterie-pêche, des télécommunications, des transports, du tourisme et de la justice, de l’éducation et de la culture, tout en intensifiant les négociations et la signature d’accords de coopération afin d’établir un cadre juridique pour des travaux conjoints dans des domaines spécifiques.Ils ont exprimé leur satisfaction quant au développement des relations bilatérales au cours des quatre dernières décennies. Le Vietnam est maintenant le neuvième partenaire commercial et le septième investisseur du Myanmar. Le nombre d'arrivées de touristes vietnamiens au Myanmar a augmenté ces dernières années grâce au service de vol direct, atteignant environ 35 000 l'année dernière.Ils ont reconnu qu'il restait des points forts qui n'ont pas encore été pleinement exploités. -VNA