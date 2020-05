L’ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la Mission du Vietnam auprès des Nations Unies. Photo : VNA



New York (VNA) – Le Conseil de sécurité a tenu le 15 mai sa réunion annuelle sur ses méthodes de travail, par visioconférence publique, sur le thème “Assurer la transparence, l’efficience et l’efficacité”.



Le Vietnam, en tant que Coordinateur en mai 2020 des 10 Etats membres élus du Conseil de sécurité (E10), a représenté ce groupe pour prononcer un discours lors de la réunion. Pendant le processus de préparation, le Vietnam avait étroitement travaillé avec les neuf autres membres non permanents pour pouvoir exprimer au mieux l’esprit commun des E10 (Elected Ten) sur ce sujet.



Dans son discours, l’ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la Mission du Vietnam auprès des Nations Unies, a souligné le point de vue des E10 sur la nécessité de renforcer la transparence, l’efficience et l’efficacité du Conseil de sécurité pour mener à bien ses missions définies par la Charte des Nations Unies.



Appréciant les efforts du Conseil de sécurité pour renforcer la transparence et l’efficacité, ainsi que pour maintenir ses activités dans le contexte de pandémie de coronavirus, Dang Dinh Quy a affirmé qu’il était nécessaire de profiter au mieux de la participation et des contributions des membres non permanents pendant leurs mandats de deux ans. Il a également insisté sur la nécessité de continuer à garantir le respect des principes de travail fixés, de poursuivre les débats afin d’améliorer les méthodes de travail du Conseil de sécurité, et de promouvoir les efforts de réforme du Conseil de sécurité. L’ambassadeur vietnamien a en outre affirmé l’engagement des E10 pour le renforcement de l’efficacité des activités du Conseil de sécurité.



Dans ce mois-ci, le Vietnam compte organiser une réunion par visioconférence entre les ambassadeurs, chefs des Missions des E10 et le secrétaire général de l’ONU, ainsi que d’autres activités visant à renforcer la coopération entre les pays. -VNA