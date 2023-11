Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam soutient la promotion du cadre de négociations intergouvernementales (IGN), a affirmé le ministre conseiller Nguyen Hoang Nguyen, chef adjoint de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU.

Faisant cette déclaration lors du débat annuel de l'Assemblée générale sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU tenu le 16 novembre à New York, le diplomate vietnamien a noté que le Conseil, plus que jamais, devait innover en augmentant sa représentation et son efficacité pour s'adapter et s'intégrer aux réalités actuelles.

Le diplomate a recommandé que le conseil ait augmenté le nombre de membres, permanents comme non permanents, afin d'assurer une meilleure représentation avec des sièges attribués aux régions les plus sous-représentées, en particulier les pays en développement d'Afrique et d'Asie-Pacifique. Le Conseil devrait également organiser davantage de réunions publiques et limiter des consultations à huit clos.

Il a également apprécié les initiatives mises en œuvre ces dernières années, telles que la diffusion sur le Web des réunions, la création d'un référentiel de documents, l'organisation des réunions ouvertes, qui ont contribué à faciliter des discussions franches et à apporter de nouvelles idées.

Les pays membres participants ont souligné la nécessité urgente pour le Conseil de procéder à des réformes en termes de nombre, de structure de membres et de méthodes de travail pour garantir qu'il puisse mener efficacement sa mission de maintien de la paix et de la sécurité internationales, en particulier dans le contexte des tensions et des conflits croissants dans de nombreuses régions.

Depuis 1992, la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies est inscrite à l'ordre du jour annuel de l'Assemblée générale sur la base de la résolution 47/62. Depuis 2008, suite à la Décision 62/557 de l’Assemblée, le cadre d'IGN a été mis en place, servant de mécanisme dédié pour discuter des questions liées à la réforme.-VNA