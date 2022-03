Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, au siège des Nations Unies à New York, aux États-Unis. Photo: Xinhua/VNA

New York (VNA) – Le Vietnam soutient fermement la transformation de l'ONU en une organisation plus puissante et plus efficace, capable de remplir son rôle important de répondre aux intérêts et aux préoccupations de ses États membres et de la communauté internationale.



C’est ce qu’a déclaré la ministre conseillère Nguyen Phuong Tra, cheffe adjointe de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, lors de la consultation de l’Assemblée générale le 10 mars sur « Notre Programme commun ».



Pour que l'ONU puisse fonctionner avec plus d'efficacité, le processus de réforme doit être ouvert, fondé sur une large consultation et dirigé par les États membres, a-t-elle souligné, ajoutant que le succès de l'ONU dépend du perfectionnement des institutions et des méthodes de travail ainsi que d'un mécanisme financier raisonnable et efficace.



En outre, la représentante du Vietnam a indiqué que des réformes significatives devraient garantir la participation la plus large possible des parties prenantes tout en préservant la nature intergouvernementale de l'ONU.



Le Vietnam soutient la poursuite des discussions sur les agendas décrits dans le rapport du Secrétaire général sur « Notre programme commun » et souhaite un plan spécifique pour mettre en œuvre les propositions et les idées du Secrétaire général de l'ONU afin de contribuer efficacement au travail commun des Nations Unies et de la communauté internationale, a-t-elle affirmé. -VNA