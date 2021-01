Des participants à la la 17e réunion des hauts officiels ASEAN-Russie . Photo: Internet

Hanoï (VNA) - Le Vietnam soutient pleinement la large participation de la Russie aux mécanismes de coopération régionale et ceux menés par l’ASEAN.

Lors de la 17e réunion des hauts officiels ASEAN-Russie tenue le 26 janvier sous forme de visioconférence, la délégation vietnamienne a affirmé le rôle important de la Russie en qualité de partenaire de l'ASEAN et dans la promotion de la coopération régionale.

Elle a déclaré encourager la Russie à participer et à contribuer plus activement aux mécanismes de coopération menés par l’ASEAN, contribuant aux efforts conjoints visant à promouvoir l'instauration de la confiance et le respect du droit international, à garantir un environnement paisible, sûr et stable.

La délégation vietnamienne a exhorté la Russie à continuer d'aider l'ASEAN à faire face au COVID-19 et à minimiser ses effets négatifs et à promouvoir une reprise durable.

Le Vietnam est prêt à coopérer avec la Russie et les autres pays membres de l'ASEAN pour approfondir la coopération mutuellement avantageuse entre l'ASEAN et la Russie, a déclaré le représentant vietnamien.

Lors de la réunion, l’ASEAN et la Russie ont convenu d’achever dans les meilleurs délais l’élaboration du Plan d’action intégral ASEAN-Russie pour la période 2021-2025, d’intensifier la collaboration bilatérale dans la lutte contre le coronavirus.

Les deux parties ont affirmé partager leur vision et leur engagement en faveur des objectifs communs de promotion du droit international, du multilatéralisme, d’édification d’un ordre régional et international fondé sur des règles.

Le vice-ministre russe des Affaires étrangère, Igor Morgulov, a proposé d’organiser cette année un sommet pour célébrer le 25e anniversaire de l’établissement des relations de dialogue ASEAN-Russie. -VNA