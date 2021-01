Le secrétaire général du Parti et président vietnamien, Nguyen Phu Trong. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Après le succès du 11e Congrès national du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), le secrétaire général du Parti et président vietnamien, Nguyen Phu Trong, a eu une conversation téléphonique avec le secrétaire général du PPRL pour le 11e mandat, Thongloun Sisoulith.

Nguyen Phu Trong a chaleureusement félicité le PPRL pour avoir organisé avec succès son 11e Congrès national, avant de congratuler Thongloun Sisoulith à l’occasion de son élection au poste de secrétaire général du PPRL. Il s’est déclaré convaincu que le Laos remporterait de nouveaux succès dans les temps à venir.

Il a affirmé que le Vietnam soutenait fermement les réformes, la défense et le développement du Laos, et a informé son interlocuteur des préparatifs du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV).

Thongloun Sisoulith a remercié le dirigeant vietnamien pour ses félicitations. Il a également adressé ses remerciements au Vietnam pour son grand soutien et ses aides en faveur du Laos. Le dirigeant laotien a en outre présenté des résultats du 11e Congrès national du PPRL.

Photo : VNA



Les deux dirigeants ont déclaré se réjouir de l’approfondissement de la solidarité spéciale entre leurs pays, dans l’intérêt des deux peuples. Ils ont affirmé que la consolidation et le développement continus de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos étaient une question stratégique. Ils ont souligné qu'en toutes circonstances, les deux parties feraient de leur mieux pour défendre, préserver et développer ces relations spéciales.

Le dirigeant vietnamien a invité Thongloun Sisoulith à effectuer prochainement une visite au Vietnam. Le dirigeant laotien a également invité Nguyen Phu Trong à se rendre au Laos.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a également félicité Thongloun Sisoulith à l’occasion de son élection au poste de secrétaire général du PPRL. -VNA