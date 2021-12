Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong a affirmé que le Vietnam soutenait fermement et globalement le Renouveau du Laos, lors d’une rencontre ce mardi 7 décembre à Hanoï du président de l’Assemble nationale (AN) du Laos, Xaysomphone Phomvihane, en visite au Vietnam.

Il s’est déclaré convaincu que le peuple lao continuera d'accomplir de nouvelles et plus grandes réalisations dans le processus de renouveau et mettra en œuvre avec succès la Résolution du 11e Congrès du Parti.

Xaysomphone Phomvihane a aussi exprimé sa conviction que sous la direction du Parti communiste du Vietnam, le peuple vietnamien continuerait à acquérir de nombreuses réalisations nouvelles et importantes. Il a remercié le Vietnam pour son assistance importante, opportune et efficace accordée au Laos.

Il a affirmé que l’AN du Laos se coordonnerait étroitement avec son homologue du Vietnam pour mettre en œuvre efficacement les accords conclus entre les hauts dirigeants des deux pays et ceux entre les deux organes législatifs.

Nguyen Phu Trong a hautement apprécié le rôle important de l’AN des deux pays ainsi que les résultats de la coopération entre les deux parties ces dernières années. Il a proposé à l’AN des deux pays et à ses commissions de renforcer la coopération, l'échange d'informations et d'expériences ; d’organiser des séminaires sur l'élaboration des lois ; de superviser et décider de grandes questions du pays ; d’accélérer la mise en œuvre des programmes et projets de coopération signés ; de continuer à se soutenir lors des forums multilatéraux et interparlementaires.

Nguyen Phu Trong et Xaysomphone Phomvihane ont affirmé que les relations spéciales Vietnam-Laos était un bien commun inestimable des deux pays et des deux peuples, était une relation vitale et une ressource importante pour la cause de défense et de développement dans chaque pays, contribuant positivement à la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

Mardi matin, Xaysomphone Phomvihane, son épouse et une délégation de haut rang de l’AN lao sont allés fleurir et rendre hommage au Président Ho Chi Minh en son mausolée. - VNA