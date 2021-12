Photo: VNA

New York (VNA) – L’ambassadeur Pham Hai Anh, chargé d'affaires a.i de la Mission du Vietnam auprès de l'ONU, a plaidé pour une approche intégrée pour faire face aux risques posés par les changements climatiques et le terrorisme.

Cela signifie une collaboration entre tous les organes de l’ONU, avec une vision et des stratégies à long terme, et, au niveau national, une approche associant l’ensemble des pouvoirs publics et de la société civile, a déclaré le diplomate Pham Hai Anh lors du débat public de haut niveau du Conseil de sécurité, tenue le 9 décembre.

Il a également recommandé d’investir dans l’anticipation et la résilience. Enfin, aucun pays ne peut faire face seul à ces menaces, en particulier les changements climatiques, et les engagements internationaux devraient se fonder sur le principe des responsabilités communes mais différenciées et sur les spécificités et la capacité des pays concernés, a-t-il souligné.

Le diplomate vietnamien a affirmé que son pays continuera à participer activement et efficacement aux efforts conjoints des Nations Unies et des forums multilatéraux pour relever les défis causés par le changement climatique. -VNA