L’ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies , au forum 2023 de l'ECOSOC. Photo: VNA

New York (VNA) – Le Vietnam a proposé de promouvoir le rôle du multilatéralisme dans la résolution de la crise multidimensionnelle mondiale actuelle afin de garantir des ressources financières pour la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD).Lors du Forum 2023 sur le financement du développement du Conseil économique et social (ECOSOC), tenu du 17 au 20 avril au siège des Nations Unies à New York aux Etats-Unis, l’ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, a appelé la communauté internationale à redoubler d'efforts pour réduire les écarts de capacités financières entre les pays.Il a également suggéré aux membres du G7 et du G20 d’accélérer la mise en œuvre de leurs engagements pour aider les pays en développement à accéder à des ressources financières préférentielles au service des ODD et à la réponse au changement climatique.Le diplomate vietnamien a souligné la nécessité de partager des expériences et informations sur les nouveaux règlements telles que les taxes minimales mondiales, les crédits carbones, ainsi que de transférer des technologies et de renforcer les capacités des pays en développement en matière de transformation numérique et de transition verte.Les pays en développement doivent également améliorer leurs propres capacités pour mobiliser efficacement les ressources nationales, aligner les ODD avec des stratégies de développement, améliorer l'administration fiscale, garantir la sécurité de la dette publique et la sécurité financière nationale.Le Vietnam est prêt à contribuer aux efforts conjoints dans la mise en œuvre de l'Agenda 2030, en promouvant la coopération Sud-Sud et la coopération tripartite, a déclaré l’ambassadeur Dang Hoang Giang.La délégation du Vietnam a participé activement à des évènements en marge du Forum de l’ ECOSOC , dont un séminaire de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur l'emploi et la protection sociale pour une transition équitable et un autre sur l’Initiative de développement mondial. -VNA