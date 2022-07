Le ministre vietnamien des Sciences et des Technologies Huynh Thanh Dat à un échange de vue sur le rôle des sciences dans l'élaboration des politiques. Photo : VNA



Paris (VNA) - L'Année internationale des sciences fondamentales pour le développement durable a débuté le 8 juillet au siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) à Paris, avec la participation de ministres, de décideurs politiques, de scientifiques lauréats du prix Nobel, de la fondation L'Oréal-UNESCO et de représentants d'organisations internationales et du secteur privé.

Assistant à la cérémonie d'ouverture et à un échange de vue de haut niveau sur le rôle des sciences dans l'élaboration des politiques, le ministre vietnamien des Sciences et des Technologies Huynh Thanh Dat a souligné l'importance de renouveler vigoureusement la pensée sur la gestion des sciences et des technologies, d'encourager l'expérimentation, d’accepter les risques et échecs et de promouvoir l’esprit des sciences ouvertes et de l'innovation ouverte.

Le ministre a également proposé la formation de plates-formes de partage d'informations sur de brevets, de données, de publications scientifiques et d'installations de recherche pour aider les pays sous-développés à accéder et à suivre la tendance de développement des sciences et des technologies du monde.

Il a mis l'accent sur le choix des priorités et de l'équilibre entre la croissance économique et la garantie de la sûreté et de la sécurité des gens. Il est nécessaire de mettre les gens au centre de toutes les politiques de développement, a-t-il souligné.



Présente à l’événement, Mme Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, a déclaré que les sciences fondamentales étaient nécessaires, il faut les laisser se développer dans tous les sens pour explorer, investiguer et expérimenter. C'est aussi la raison pour laquelle les Nations Unies ont choisi 2022 comme Année internationale des sciences fondamentales pour le développement durable afin de sensibiliser sur le rôle des sciences fondamentales dans la promotion de la pensée créative et de la société intellectuelle.

Le Vietnam est l'un des principaux pays à avoir initié et promu l'adoption de la Résolution sur l'Année internationale des sciences fondamentales pour le développement durable lors de la 40e Assemblée générale de l'UNESCO (octobre 2019) et un co-pays membre de la résolution A/76/L.12 de l'Assemblée générale des Nations Unies (décembre 2021). -VNA