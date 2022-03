Photo: VNA

New York (VNA) – Lors de la séance de débat du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le programme les femmes, la paix et la sécurité (FPS), le Vietnam a souligné le rôle des femmes dans la promotion de la paix, de la reconstruction et du développement post-conflit.

La réunion tenue le 8 mars, a vu la présence de la directrice exécutive d’ONU-Femmes, Sima Sami Bahous, de la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) Kristalina Georgieva et des représentants de plus de 60 pays membres de l’ONU.

Pour que le pays se développe de manière stable et à long terme, le rôle des femmes est très important, non seulement en tant que bénéficiaire mais surtout en tant que leader et contributeur, a déclaré l'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies.

Il a appelé au renforcement des programmes et activités visant à améliorer les capacités des femmes aux niveaux local, national et international, à instaurer une paix durable et à promouvoir leur autonomisation économique.

L'ambassadeur vietnamien a souligné la nécessité de promouvoir le partenariat public-privé et la coopération entre l’ONU, ses États membres et les acteurs non gouvernementaux dans le partage d'expériences, la mobilisation des ressources et le renforcement des capacités des femmes.

Il a également souligné l'engagement du Vietnam à consolider le rôle et les droits des femmes en général, à promouvoir la paix et à garantir la sécurité internationale en particulier.

Au Vietnam, les femmes occupent des postes de dirigeant, contribuant considérablement au développement économique national et au règlement des questions internationales, notamment dans le maintien de la paix.

Le Vietnam fera des efforts, en collaboration avec la communauté internationale, pour renforcer le rôle des femmes dans le développement, la consolidation de la paix et la reconstruction post-conflit, a-t-il déclaré.

Lors de ses deux mandats de membre non permanent du Conseil de sécurité 2008-2009 et 2022-2021, le Vietnam a apporté des contributions significatives au programme FPS des Nations Unies. En décembre 2020, le Vietnam a présidé la Conférence internationale sur les femmes, la paix et la sécurité, approuvant l'Engagement d'action de Hanoï, qui vise à renforcer le rôle des femmes dans la consolidation de la paix et la reconstruction post-conflit. -VNA