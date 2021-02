Hanoi (VNA) - En tant que voisins dans la région et tous deux membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), le Vietnam a suivi de près la situation actuelle au Myanmar, a déclaré la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang.

La porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang. Photo : VNA

La diplomate a fait cette déclaration lundi 1er février à Hanoi en répondant à la question des journalistes sur la réaction du Vietnam à la récente évolution de la situation au Myanmar.Le Vietnam souhaite que le Myanmar stabilise bientôt sa situation pour construire et développer le pays pour la paix, la stabilité et la coopération dans la région, et poursuivre le processus de construction de la Communauté de l’ASEAN, a-t-elle indiqué. – VNA