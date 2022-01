Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères To Anh Dung (droite) et son homologue biélorusse Mikalai Barysevich. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères (AE) To Anh Dung et son homologue biélorusse Mikalai Barysevich ont co-présidé le 12 janvier la consultation politique au niveau vice-ministériel des AE Vietnam-Biélorussie, afin de discuter de la coopération bilatérale et des questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Appréciant la visite de travail du vice-ministre Mikalai Barysevich au Vietnam, To Anh Dung a affirmé que le Vietnam souhaitait développer les relations d'amitié traditionnelles et de coopération multiforme avec la Biélorussie. Selon lui, l'échange des équipements et des fournitures médicales pour la prévention et le contrôle du COVID-19 entre les deux pays en décembre dernier était une preuve vivante de l'amitié entre les deux peuples.

Le vice-ministre To Anh Dung a également proposé aux deux pays de tirer parti au mieux de l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union économique eurasienne (UEEA) dont la Biélorussie est membre pour accroître les échanges commerciaux dans les temps à venir.



La consultation politique au niveau vice-ministériel des AE Vietnam-Biélorussie. Photo : VNA

Pour sa part, le vice-ministre biélorusse a félicité le Vietnam pour avoir assumé son rôle de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pendant le mandat 2020-2021, ajoutant que la Biélorussie souhaite renforcer la coopération avec le Vietnam en tous domaines.

Concernant les questions régionales et internationales d'intérêt commun, les deux vice-ministres ont convenu de collaborer étroitement et de s'entraider au sein des forums internationaux dans les temps à venir, contribuant à la paix, à la stabilité dans la région et le monde.

A cette occasion, le vice-ministre biélorusse a décerné une note diplomatique affirmant la volonté de soutenir la candidature du Vietnam au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour 2023-2025. -VNA