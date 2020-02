La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – “Le Vietnam surveille le processus du Brexit et souhaite que ce processus se déroule bien, contribuant à la consolidation du rôle important du Royaume-Uni et de l’Union européenne, pour la paix, la stabilité et le développement dans le monde”.



C’est ce qu’a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, lors de la conférence de presse périodique de son ministère, le 6 février à Hanoï.



En réponse aux questions de correspondants sur le point de vue du Vietnam concernant le Brexit, Le Thi Thu Hang a affirmé que le Vietnam continuerait de développer son partenariat stratégique avec le Royaume-Uni, son partenariat et sa coopération intégrale avec l’Union européenne, conformément aux intérêts du Vietnam, du Royaume-Uni comme de l’Union européenne. -VNA