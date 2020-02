Le vice-ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son (à droite) et le président du Parlement européen David Sassoli (Photo: VNA)

Paris, 11 février (VNA) – Le Parti et l'État vietnamiens apprécient toujours et souhaitent promouvoir le partenariat de coopération intégral avec l'Union européenne (UE), a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, au président du Parlement européen (PE), David Sassoli.

Lors d'une réunion avec le président du PE le 11 février dans le cadre de sa visite de travail en Belgique et en France en tant que l'envoyé spécial du Premier ministre, Bui Thanh Son a hautement apprécié le développement fructueux des relations Vietnam - UE dans différents domaines au cours des dernières années, surtout après l'entrée en vigueur de l'accord de partenariat et de coopération (APC) entre les deux parties.

Il a exprimé l’espoir que les dirigeants et les parlementaires du PE continueront de soutenir et de promouvoir la coopération intégrale entre le Vietnam et l’UE dans le futur.

Bui Thanh Son a également apprécié le soutien de Sassoli ainsi que la coopération étroite des agences du PE dans le processus d'approbation de l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) et de l'accord UE-Vietnam sur la protection des investissements (EVIPA).

L’Assemblée nationale vietnamienne ratifiera bientôt les deux accords, a déclaré Bui Thanh Son, affirmant que les agences compétentes du Vietnam ont intensifié les préparatifs pour la mise en œuvre effective des engagements, en particulier ceux concernant le développement durable, le travail et l’environnement.

Il a proposé au PE et aux agences de l’UE de continuer à travailler en étroite collaboration avec le Vietnam dans la mise en œuvre des accords dans les temps à venir.

Pour sa part, Sassoli a exprimé son impression pour le développement socio-économique du Vietnam et ses réalisations en matière d'intégration internationale, et a félicité le Vietnam d'avoir assumé ses fonctions de président de l'ASEAN 2020 et de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) pour le mandat 2020-2021.

Il a promis de soutenir le renforcement de la coopération intégrale UE-Vietnam, soulignant que l'UE considère le Vietnam comme un partenaire important en Asie-Pacifique et souhaite que le Vietnam continue de contribuer activement au renforcement des liens de coopération entre l'UE et les autres pays membres de l'ASEAN.

Le président du PE a hautement apprécié la coordination étroite et efficace entre l'Assemblée nationale, le gouvernement et les agences du Vietnam, et le PE et les agences de l'UE pour préparer l'approbation de l'EVFTA et de l'EVIPA.

Il a exhorté les deux parties à poursuivre leur étroite coordination pour assurer la mise en œuvre effective des accords, apportant ainsi des avantages pratiques aux entreprises et aux citoyens des deux parties.

Au cours de sa visite du 4 au 12 février, le vice-ministre des AE Bui Thanh Son a également eu d’importantes séances de travail avec le vice-président du PE, Pedro Silva Pereira, le président de la commission du commerce international du Parlement européen (INTA) Bernd Lange, le commissaire européen au commerce, Phil Hogan; les dirigeants des principaux partis de l'UE; et les chefs des délégations parlementaires des pays membres de l'UE, pour discuter des questions d'intérêt commun en vue de l'approbation des deux accords.

Les dirigeants du PE et de l'INTA, ainsi que des parlementaires des partis du PE ont déclaré qu'ils soutenaient l'approbation des deux accords et ont promis de mobiliser les parlementaires du PE pour qu'ils votent pour ces deux accords.

Le PE devrait voter pour l'approbation de l'EVFTA et de l'EVIPA le 12 février. Les deux accords ont été signés à Hanoi le 30 juin 2019.

Selon le ministère vietnamien du Plan et de l'Investissement, les deux accords devraient aider le produit intérieur brut (PIB) du Vietnam à augmenter de 4,6% et ses exportations vers l'UE de 42,7% en 2025. La Commission européenne a estimé que le PIB de l'UE augmenterait de 29,5 milliards d’USD, tandis que ses exportations vers le Vietnam augmenteront de 29% d'ici 2035. -VNA