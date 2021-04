Photo : VNA

Le vice-ministre To Anh Dung a fait part des orientations et de la politique diplomatiques du Vietnam après le 13e Congrès national du Parti et a hautement apprécié le rôle et la stature importants de l’Allemagne en Europe et dans le monde dans son ensemble.Il a affirmé que le Vietnam souhaitait intensifier et développer davantage le partenariat stratégique avec l'Allemagne, qui a été établi en 2011.Félicitant le Vietnam pour le succès du 13e Congrès national du Parti, Miguel Berger, a salué les efforts du pays dans la prévention et le contrôle du COVID-19, notant que l' Allemagne attache de l'importance au rôle du Vietnam dans la mise en œuvre de ses orientations politiques pour la région indo-pacifique, adoptées par gouvernement allemand en septembre 2020.Les deux responsables ont partagé le point de vue que malgré les impacts de la pandémie de COVID-19, le partenariat stratégique Vietnam-Allemagne s'est développé fortement et efficacement dans divers domaines tels que la politique, l'économie, la coopération au développement, l'éducation, la formation, la science, la technologie et la sécurité, la défense.Le contenu de la coopération dans le cadre du plan d'action stratégique des pays pour 2019-2022 est réalisé dans les délais, y compris la mise en place d'un comité mixte pour la coopération économique, les activités dans le cadre du dialogue sur les États de droit, la coopération dans la sécurité, la défense, et l'Université Vietnam - Allemande.Ils ont noté qu'en 2020, lorsque les deux pays étaient membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, le Vietnam était président de l'ASEAN et l'Allemagne était président de l'Union européenne (UE) au cours du dernier semestre de l'année, ils ont coordonné étroitement pour contribuer à améliorer les liens ASEAN-UE vers un partenariat stratégique et à promouvoir les questions de sécurité, de paix, de climat et de COVID-19, contribuant ainsi à faire face aux préoccupations mondiales.Pour renforcer davantage le partenariat stratégique Vietnam-Allemagne, les deux parties ont convenu de construire conjointement un plan d'action stratégique pour la prochaine période, d'accroître les contacts et les visites mutuelles à tous les niveaux et d'intensifier la coopération dans des domaines prioritaires tels que la politique, la diplomatie, la sécurité, la défense, le commerce, l’investissement, la coopération au développement, l’énergies renouvelables, la numérisation et la formation professionnelle.Ils ont convenu de redoubler d’efforts pour connecter et aider les entreprises des pays à rechercher des opportunités d’investissement et d’affaires sur leurs marchés respectifs et de tirer pleinement parti des chances générées par l’accord de libre-échange UE- Vietnam (EVFTA) pour stimuler la reprise économique après la pandémie.L'Allemagne a promis de soutenir le Vietnam pour renforcer sa coopération intégrale avec l'UE, tout en poussant le Parlement allemand à ratifier l'accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA).Dans le même temps, le Vietnam a salué les initiatives de l’Allemagne visant à contribuer à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région Asie-Pacifique et a également montré son soutien à la nation de l’UE pour renforcer ses relations avec l’ASEAN.Les deux parties ont convenu de maintenir une coopération étroite et un soutien mutuel dans les organisations et forums internationaux, en particulier l'ONU, la réunion Asie-Europe (ASEM) et la coopération ASEAN-UE.Lors de la réunion, les responsables ont également discuté de questions internationales et régionales d'intérêt commun.Tous deux ont exprimé leur inquiétude face aux récents évolutions complexes en Mer Orientale, réitérant leur soutien au règlement de tous les différends par des moyens pacifiques et sur la base du droit international, en particulier la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer.Le secrétaire d’État Miguel Berger a ajouté que son pays soutenait les efforts de l’ASEAN pour mettre en jeu la centralité de l’Union et contribuer à la paix, à la stabilité et à la prospérité régionales.-VNA