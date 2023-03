L'école maternelle de Son Thuy à Quang Binh (Centre) construite avec l'aide américaine. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Après dix ans d’établissement, le partenariat intégral Vietnam-États-Unis s'est développé de manière extensive, efficace et substantielle dans les trois aspects bilatéral, régional et international, a estimé la porte-parole adjointe du ministère des Affaires étrangères Pham Thu Hang, lors du point presse périodique du ministère tenu le 23 mars à Hanoï.

Les deux pays entretiennent les activités de contact, de dialogue et d'échange de délégations à tous les niveaux et dans tous les secteurs, notamment des visites de haut niveau.

Dans les déclarations communes et les contacts entre les hauts dirigeants des deux pays, le Vietnam et les États-Unis ont toujours affirmé le respect de la Charte des Nations Unies, du droit international, de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et des institutions politiques de l'autre. Les États-Unis ont affirmé à plusieurs reprises leur soutien à un Vietnam fort, indépendant et prospère. La coopération économique, commerciale et d'investissement est un point culminant avec le commerce bilatéral affiché de 123 milliards de dollars en 2022, soit le quadruple de 2013. Les États-Unis sont devenus le premier débouché du Vietnam avec une valeur d’exportation de 100 milliards de dollars et le Vietnam devient le 8e partenaire commercial des États-Unis.

Selon Mme Pham Thu Hang, les investissements directs étrangers américains au Vietnam ont atteint 11,4 milliards de dollars et les États-Unis sont actuellement classés au 11e rang des pays investissant directement au Vietnam et les entreprises américaines continuent d'accélérer leurs investissements au Vietnam. Récemment, une grande délégation d’entreprises des États-Unis s'est rendue au Vietnam. Outre l'économie, le commerce et l'investissement, la coopération bilatérale dans les autres domaines tels que la réponse à l'épidémie de COVID-19, la reprise post-pandémique, la science et la technologie, l'éducation et l'environnement a connu des progrès remarquables. Les États-Unis continuent de coopérer avec le Vietnam dans le règlement des conséquences de la guerre, l’amélioration des capacités d'application de la loi en mer et la participation aux opérations de maintien de la paix de l'ONU.

Les deux parties ont coopéré plus efficacement dans des forums multilatéraux tels que l'ASEAN, les Nations Unies, l'APEC et la sous-région du Mékong pour résoudre des problèmes régionaux et internationaux d'intérêt commun, et ceux liés au développement durable et au changement climatique.



"Nous attendons avec impatience et sommes disposés à travailler avec l'administration du président Joe Biden pour promouvoir davantage les relations des deux pays pour qu’elles puissent se développer, à s'approfondir, à être efficaces et durables, et pour la paix, la stabilité et le développement dans la région et dans le monde », a souligné Pham Thu Hang. - VNA