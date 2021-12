Aide de l'organisation non gouvernementale Vinacapital Foundation aux habitants du district de Nam Tra My, province de Quang Nam. Photo :VNA

Hanoï (VNA) - L'Union des organisations d'amitié du Vietnam a organisé le 21 décembre une réunion de partage d'informations et une cérémonie pour reconnaître les contributions des ONG étrangères en 2021.

Des satisfecits ont été décernés à 49 ONG étrangères pour leurs activités les plus remarquables en 2021.

S'exprimant à cette occasion, la président de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam Nguyen Phuong Nga et le vice-ministre des Affaires étrangères To Anh Dung ont hautement apprécié les efforts faits par les ONG étrangères pour surmonter les difficultés. Le Vietnam souhaite continuer à recevoir le soutien et la compagnie des ONG étrangères dans les temps à venir et s'engage à créer des conditions favorables à leurs activités au Vietnam.

Selon Phan Anh Son, vice-président et secrétaire général de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam, vice-président du Comité chargé du travail sur les ONG étrangères, a présenté un rapport sur la situation régionale comme mondiale et ses effets sur le travail des ONG étrangères ; sur la situation socio-économique du Vietnam ; sur la prévention et le contrôle du COVID-19 au Vietnam ; sur les activités des ONG étrangères au Vietnam en 2021 et les recommandations pour ses activités en 2022.

En 2021, les ONG étrangères ont activement soutenu le Vietnam dans la prévention et le contrôle du COVID-19 avec l’octroi de 130 aides d'une valeur totale de 10,65 millions de dollars sous forme d’espèces, de fournitures médicales, de produits de première nécessité, de formations professionnelles, etc. -VNA