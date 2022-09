Hanoï (VNA)- Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Ha Kim Ngoc a reçu le 8 septembre à Hanoï, la sous-secrétaire d'État chargée du Contrôle des armements et des Affaires de sécurité internationale, Bonnie D. Jenkins, en visite dans le pays.

Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Ha Kim Ngoc et la sous-secrétaire d'État chargée du Contrôle des armements et des Affaires de sécurité internationale, Bonnie D. Jenkins. Photo : VNA

Lors de la rencontre, Ha Kim Ngoc a souligné la coopération entre les deux pays dans divers domaines, notamment dans l'économie et le commerce, le règlement des conséquences de la guerre, les soins médicaux, l'éducation, le changement climatique et la transition énergétique.



Il a souligné que le Vietnam considère les États-Unis comme l'un de ses partenaires les plus importants et est disposé à travailler avec Washington pour promouvoir un partenariat intégral à un niveau plus profond, plus efficace et plus substantiel, fondé sur le respect de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de leurs institutions politiques respectives.

Il a suggéré que le Département d'État du pays nord-américain continue de se coordonner pour promouvoir l'échange de délégations et de contacts de haut niveau, renforcer la coopération pour surmonter les conséquences de la guerre, ainsi que collaborer sur les questions régionales et mondiales, pour la paix, la stabilité et le développement dans la région.

Pour sa part, Bonnie D. Jenkins a déclaré que Washington attache une grande importance au partenanriat intégral avec Hanoï et a exprimé son impression des progrès des relations bilatérales dans des domaines après 27 ans de normalisation des relations, apportant des avantages pratiques aux deux peuples.

Elle s'est félicitée de la contribution du Vietnam au processus de non-prolifération des armes nucléaires dans le monde et a affirmé la volonté de renforcer la coopération dans les domaines d'intérêt mutuel, notamment l'atténuation des conséquences de la guerre, la santé, la prévention et le contrôle des épidémies, la sécurité aérienne, l'énergie nucléaire à but pacifique et la promotion du rôle des femmes dans la paix et la sécurité.

Dans le cadre de sa visite au Vietnam, Bonnie D. Jenkins aura des rencontres avec les responsables du ministère des Transports, de l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam et un échange avec les étudiants vietnamiens de l’Académie de la diplomatie et visitera des localités afin de promouvoir la coopération dans la règlement des séquelles de la guerre. - VNA