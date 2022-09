Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue (droite), et le président de la Commission du commerce international (INTA) du Parlement européen, Bernd Lange. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a reçu le 8 septembre à Hanoï le président de la Commission du commerce international (INTA) du Parlement européen, Bernd Lange.

Le Vietnam souhaite approfondir ses relations avec l’Union européenne (UE) et avec chaque État membre, a déclaré le dirigeant vietnamien, avant de suggérer de promouvoir la coopération bilatérale dans l’énergie et la résilience au changement climatique, contribuant à la mise en œuvre des engagements pris par le Vietnam lors de la COP26.

Le président de l'Assemblée nationale a également proposé que les deux parties renforcent leur partage d’informations pour régler à temps opportun les problèmes liés au commerce bilatéral, notamment dans l’exportation de produits agricoles, aquatiques et sylvicoles vietnamiens vers l’UE.

Il a proposé à l’UE d’envoyer des groupes de travail au Vietnam pour évaluer les efforts vietnamiens visant à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et à faire retirer le « carton jaune » de la Commission européenne.

De son côté, Bernd Lange a indiqué que l’UE considérait toujours le Vietnam comme un partenaire fiable.

Photo: VNA

S’agissant des problèmes internationaux et régionaux d’intérêt commun, il a souligné la position de l’UE de soutenir la liberté de navigation et de survol en mer et le respect du droit international.

En ce qui concerne la lutte contre la pêche INN, Bernd Lange a déclaré que l’UE reconnaissait les efforts vietnamiens avant de déclarer espérer que le retrait du « carton jaune » imposé au secteur de la pêche du Vietnam serait accéléré.-VNA