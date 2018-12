Hanoï (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle en République de Corée, la présidente de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam Nguyen Thi Kim Ngan a eu ce jeudi 6 décembre à Séoul une entrevue avec le président sud-coréen, Moon Jae-in.

Le Vietnam et la République de Corée doivent renforcer leur collaboration dans les domaines de la diplomatie, de la sécurité et de la défense, tout en renforçant leur partenariat de coopération stratégique, a déclaré la dirigeante vietnamienne.

Elle a affirmé que l'AN du Vietnam souhaitait continuer à consolider et à renforcer la confiance mutuelle entre les deux organes législatifs, suggérant aux deux pays de maintenir les échanges et les rencontres entre les hauts responsables et de faciliter la coopération entre les secteurs et localités des deux pays. Il faut développer une relation stable et à long terme afin de créer un environnement favorable à leur collaboration dans les domaines mentionnés dans la «Déclaration commune Vietnam-République de Corée de s’orienter vers l'avenir», a-t-elle précisé.

Le Vietnam demande à la République de Corée de continuer de l'aider dans l’amélioration de ses capacités en matière d'application de la loi en mer, de partager ses expériences et de le soutenir dans la mise en œuvre efficace de la stratégie maritimes, a-t-elle ajouté. Elle a affirmé que le Vietnam créait toujours des conditions favorables aux investisseurs sud-coréens pour qu’ils puissent participer aux travaux majeurs du Vietnam et encourageait le transfert de technologies dans les énergies renouvelables.

Pour sa part, le président Moon Jae-in a affirmé que le Vietnam était un partenaire de coopération stratégique de son pays dans divers domaines, souhaitant que les deux pays resserrent leur coopération, notamment après cette visite de la présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam Nguyen Thi Kim Ngan.

Il a demandé à la dirigeante vietnamienne et l’AN du Vietnam de soutenir les entreprises coréennes opérationnelles au Vietnam. Il a hautement apprécié les contributions de la communauté vietnamienne au développement de République de Corée.

La République de Corée réalise la nouvelle politique de s’orienter vers le Sud, qui visait à renforcer la coopération avec les pays de l’ASEAN, en particulier le Vietnam, un partenaire important, a indiqué Moon Jae-in, souhaitant que le Vietnam soutienne son pays dans le renforcement de ses relations avec ce bloc régional. - VNA