Hanoi (VNA) - Le président de la République, Nguyên Xuân Phuc, a proposé mardi 19 juillet à la Banque mondiale (BM) de continuer à soutenir son pays dans l’élaboration du Rapport Vietnam 2045 avec une vision à long terme du développement, en particulier dans le contexte de nombreux changements dans le monde et la région et les impacts du Covid-19.

Le président Nguyên Xuân Phuc (à droite) serre la main du directeur général des opérations de la BM Axel van Trotsenburg, à Hanoi, le 19 juillet. Photo : VNA

Recevant à Hanoi le directeur général des opérations de la BM Axel van Trotsenburg, le chef de l’Etat a remercié l’institution financière internationale pour son important soutien au Vietnam dans l’éradication de la faim, la réduction de la pauvreté, le développement des infrastructures économiques et sociales, et de nombreux autres programmes nationaux importants.Se référant aux trois avancées importantes du Vietnam en matière de développement, à savoir le perfectionnement des institutions, la modernisation des infrastructures et le développement des ressources humaines, il a souhaité que la BM soutienne ces domaines, en particulier les infrastructures.Le président Nguyên Xuân Phuc a demandé à la BM d’aider le Vietnam, l’un des pays les plus touchés par le changement climatique, à répondre à ce défi qui menace les moyens de subsistance de millions de Vietnamiens.Il a également souhaité que la BM prête attention au soutien technique et à l’investissement dans le domaine des énergies renouvelables pour développer une économie sans carbone, dont le Vietnam a des avantages à faire valoir.Demandant le soutien continu de la BM au Vietnam dans la relance économique post-épidémie, il a affirmé que son pays s’est engagé à travailler en étroite collaboration avec la BM dans la mise en œuvre des programmes de coopération à l’avenir, y compris la coordination dans le décaissement des fonds publics et l’aide au développement.