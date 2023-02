Les deux missions de secouristes du Vietnam ont mis fin à leurs missions en Turquie pour participer aux opérations de secourisme et de sauvetage après le séisme survenu le 6 février. L’implication dans les opérations de sauvetage manifeste la solidarité et la responsabilité du Vietnam envers les peuples en détresse, mais aussi sa volonté de construire un monde pacifique, solidaire et fraternel.