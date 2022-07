Hai Phong (VNA) - Environ 1.850 voitures ont formé samedi 9 juillet dans la ville de Hai Phong (Nord) une carte du Vietnam, battant l’actuel record du monde Guinness de 750 voitures établi en Chine.

La carte du Vietnam formée par environ 1.850 voitures. Photo: VNA

Avec plus de 3.000 participants, le programme de formation de la mosaïque de voitures a été organisé sur le site touristique international de Doi Rong dans le district de Dô Son par Vinfast et OTV Media après deux ans de préparation.L’événement a commencé le 8 juillet et s’est terminé le 9 juillet après-midi, formant une carte du Vietnam avec environ 1.850 voitures. Les pilotes et des milliers de spectateurs ont par la suite organisé une cérémonie de salut au drapeau national.L’actuel record du monde Guinness de 750 voitures a été établi en Chine, et il a fallu cinq jours pour former cette mosaïque.De nombreuses autres activités ont également eu lieu en plus de ce programme telles que des drifts par des pilotes professionnels, des performances d’éclairage 3D en mer, des essais de conduite de véhicules électriques de VinFast, une course automobile et un dîner de gala.L’événement a contribué à propager l’image de Dô Son et du Vietnam en général en tant que destination attrayante, en particulier pour les circuits en caravane alors que les circuits en voiture transcontinentaux effectués au Vietnam par les Vietnamiens sont beaucoup plus nombreux que ceux par les touristes internationaux. – VNA