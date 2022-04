Hanoi (VNA) – La prochaine visite au Vietnam de la ministre canadienne des Affaires étrangères Mélanie Joly est un signal que le Canada attache de l’importance aux relations bilatérales avec ce pays d’Asie du Sud-Est, a déclaré Luis Silva, expert en relations gouvernementales du Canada.

La ministre canadienne des Affaires étrangères Mélanie Joly. Photo : VNA



Dans une récente interview à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), Silva a déclaré que plus tôt cette année, les deux pays ont créé un Comité économique mixte Canada-Vietnam pour pousser la coopération commerciale et économique bilatérale.



Cependant, le commerce en tant que part du produit intérieur brut (PIB) du Canada est passé de 65% en 2016 à 60 % en 2021. Pendant ce temps, le Vietnam est un marché en croissance pour le commerce et l’investissement en Asie du Sud-Est, et il sera un partenaire stratégique attrayant pour le Canada où la coopération économique sera mutuellement bénéfique pour les deux pays.



La visite de Joly vise notamment à souligner les liens de longue date entre le Canada et le Vietnam alors qu’ils s’orientent vers le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques en 2023, a-t-il déclaré, ajoutant que les deux pays ont connu de grands progrès dans leurs relations au cours du dernier demi-siècle.



Depuis 2015, le Vietnam est devenu le plus grand partenaire commercial du Canada en Asie du Sud-Est, créant la prospérité économique des deux pays, a-t-il déclaré.



Les relations commerciales entre le Vietnam et le Canada ont continué de se développer malgré le Covid-19, avec des échanges bilatéraux en 2021 dépassant les 6 milliards de dollars, en hausse de 19 % en glissement annuel.



Le Canada figure parmi les cinq principales destinations d’études pour les étudiants vietnamiens, et le Vietnam figure parmi les cinq principaux pays pourvoyeurs d’étudiants internationaux au Canada.



Silva a exprimé sa conviction que la coopération bilatérale entre le Canada et le Vietnam continuera de progresser à l’avenir.

Dans le port de Hai Phong (Nord). Photo : VNA

Partageant le point de vue de Silva, David Johnson, directeur du Conseil commercial Canada-Vietnam, a déclaré qu’il croyait que dans le contexte où le Vietnam applique la stratégie "d’adaptation sûre, de contrôle flexible et efficace de l’épidémie", l’économie vietnamienne se redressera, et les activités de commerce, d’investissement et de chaîne d’approvisionnement entre le Vietnam et le Canada seront renforcées.

Les entreprises canadiennes s’attendent à ce que la visite de Joly au Vietnam approfondisse les relations entre les deux pays dans tous les domaines, en particulier dans les domaines de l’économie, des investissements et des relations interpersonnelles, a-t-il affirmé.

Les entreprises canadiennes ont de nombreuses raisons d’espérer des relations plus solides avec leurs partenaires vietnamiens, a-t-il souligné, ajoutant que les atouts du Vietnam dans la fabrication de produits électroniques, de textiles et d’autres biens de consommation ont permis aux entreprises canadiennes de diversifier leurs sources d’approvisionnement.

Les entreprises canadiennes peuvent se tourner vers le Vietnam - membre du Partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et du Partenariat économique global régional (RCEP) - pour accéder à la région de l’Asie-Pacifique, a-t-il encore indiqué. – VNA