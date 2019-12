Hanoi (VNA) - Le gouvernement vietnamien se concentre depuis des années sur le renforcement des réformes administratives pour améliorer l’environnement des affaires, a déclaré le ministre et président de l’Office du gouvernement, Mai Tiên Dung.

Vue du dialogue entre le Conseil consultatif sur la réforme des procédures administratives (ACAPR) du Premier ministre et la Chambre de commerce européenne (EuroCham) au Vietnam. Photo : VNA

Le Vietnam a une main-d’œuvre jeune et créative qui a aidé l’économie à se développer rapidement, a-t-il indiqué lors du dialogue entre le Conseil consultatif sur la réforme des procédures administratives (ACAPR) du Premier ministre et la Chambre de commerce européenne (EuroCham) au Vietnam.Ces dernières années, le gouvernement s’est concentré sur la promotion de la réforme administrative afin de faciliter à la fois la population et les entreprises, a-t-il indiqué.Parallèlement aux réformes administratives, le gouvernement a mené des réformes pour améliorer l’environnement des affaires.Le gouvernement a dégagé plusieurs obstacles aux entreprises en supprimant plus de 3.400 conditions commerciales, a fait savoir le ministre qui est également président de l’ACAPR.Les procédures douanières et fiscales ont également été simplifiées pour faciliter davantage les activités d’import-export, a-t-il fait savoir.Le gouvernement a déterminé que les réformes administratives doivent être continues et est déterminé à éliminer les difficultés en faveur des entreprises, a-t-il ajouté.S’exprimant lors de l’événement, le président d’EuroCham, Nicolas Audier, a déclaré que le dialogue a montré que le gouvernement souhaitait sérieusement rendre plus attractif l’environnement de l’investissement et des affaires du Vietnam et était ouvert aux idées et perceptions des milieux d’affaires européens.L’EuroCham a salué l’introduction du Portail national de la fonction publique - une nouvelle plate-forme électronique pour mieux connecter le gouvernement avec la population et les entreprises.Selon le responsable, le dialogue envoie également un signal positif alors que le Vietnam et l’Union européenne se préparent à ratifier leurs accords de libre-échange et d’investissement. – VNA