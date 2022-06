Genève (VNA) – Le Vietnam s’est engagé à promouvoir l’égalité des sexes, lors de la journée annuelle de débat consacrée à l’examen des droits fondamentaux des femmes organisée lundi 27 juin dans le cadre de la 50e session ordinaire du Conseil des droits de l’homme des Nations unies à Genève, en Suisse.

La délégation vietnamienne à la 50e session ordinaire du Conseil des droits de l’homme des Nations unies à Genève, en Suisse. Photo : VNA

Cet événement a réuni la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet ; la ministre argentine des Femmes, des Genres et des Diversités, Elizabeth Gómez Alcorta et les représentants des organisations internationales, des organisations non gouvernementales.

L’assistant du ministre vietnamien des Affaires étrangères Dô Hung Viêt, a affirmé qu’en tant que candidat à un siège au Conseil des droits de l’homme des Nations unies pour le mandat 2023-2025, le Vietnam continuera de prioriser les engagements visant à promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et est disposé à coopérer avec les autres pays dans cet effort conjoint.

Le même jour, lors de sa rencontre avec la directrice générale de l’Office des Nations unies à Genève, Tatiana Valovaya, le chef de la délégation vietnamienne à la 50e session ordinaire du Conseil des droits de l’homme a loué la directrice générale et l’Office pour leur rôle et leurs contributions aux travaux des Nations unies et de la communauté diplomatique à Genève.

L’assistant du ministre des Affaires étrangères Dô Hung Viêt avec la directrice générale de l’Office des Nations unies à Genève, Tatiana Valovaya (à droite). Photo : VNA

Appuyant la promotion du rôle du multilatéralisme dans le règlement des préoccupations communes de la communauté internationale, le Vietnam renforcera sa participation proactive et active aux forums multilatéraux à Genève, y compris la candidature, la participation aux organisations internationales et l’organisation d’événements de promotion du pays.

Tatiana Valovaya a hautement apprécié l’engagement du Vietnam dans la promotion du multilatéralisme, le renforcement du rôle des organisations internationales et l’intérêt qu’ont accordé les hauts dirigeants vietnamiens aux organisations internationales du système des Nations unies.

Elle a affirmé que l’Office des Nations unies à Genève continuera à soutenir le Vietnam pour renforcer les activités de promotion de sa terre, de son peuple et de son potentiel de coopération au sein des organisations internationales à Genève, indiquant que ces activités contribueront aussi à la valorisation de la diversité culturelle dans les activités des organisations internationales à Genève. – VNA