Le vice-ministre vietnamien des Sciences et des Technologies, Nguyen Hoang Giang, s'exprime lors de la cérémonie. Photo: VNA



Genève (VNA) – La Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, de l’OMC et d’autres organisations internationales à Genève, a organisé dans la soirée du 14 septembre une cérémonie en l’honneur de la Fête nationale vietnamienne et du 45e anniversaire de l’adhésion du Vietnam à l’ONU.



Présent à l’événement, le vice-ministre vietnamien des Sciences et des Technologies, Nguyen Hoang Giang, a saisi cette occasion pour remercier les pays, les organisations et les amis étrangers, ainsi que la communauté vietnamienne en Suisse, pour leur coopération avec le Vietnam et leur soutien au processus de défense et de développement national.



De son côté, l’ambassadrice Le Thi Tuyet Mai, cheffe de la Mission du Vietnam à Genève, a passé en revue les grands jalons de la coopération entre le Vietnam et l’ONU depuis l’adhésion du pays à l’ONU en 1977.



Le Vietnam soutient fermement le multilatéralisme, la Charte des Nations Unies et le droit international, promouvant la coopération internationale pour répondre plus efficacement aux défis mondiaux, a-t-elle souligné.



Le Vietnam est prêt à contribuer davantage au travail de l'ONU et le pays est candidat au poste de membre du Conseil des droits de l'homme pour le mandat 2023-2025, a-t-elle affirmé, ajoutant que le pays était prêt à travailler avec d'autres pays pour promouvoir et protéger les droits de l'homme.-VNA