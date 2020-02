L'ambassadrice Le Thi Tuyet Mai et le directeur général de l'OMC Roberto Azevedo. Photo: VNA



Genève (VNA) - L'ambassadrice Le Thi Tuyet Mai, cheffe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU et de l'OMC et d'autres organisations internationales à Genève, a présenté ses lettres de créance du président Nguyen Phu Trong au directeur général de l'OMC Roberto Azevedo.

Le Thi Tuyet Mai a affirmé que le Vietnam persistait dans sa politique d'ouverture et d'intégration internationale. En outre, le Vietnam était un membre actif et responsable de l'OMC, et soutient toujours le système commercial multilatéral dont l'OMC joue le rôle central.



Elle a rappelé l'engagement vietnamien de collaborer activement et étroitement avec le secrétariat et les membres de l'OMC, afin d'accélérer les travaux de l'organisation pour parvenir à des négociations significatives, notamment d'accomplir la tâche concernant le 2e réexamen de la politique commerciale du Vietnam en décembre prochain.

Pour sa part, le directeur général de l'OMC Azevedo a exprimé sa forte impression devant les réalisations socio-économiques du Vietnam. Il a apprécié la politique ouverte, l'intégration internationale et la participation active du Vietnam au système de l'OMC. Il a espéré que le Vietnam contribuerait au processus de réforme de l'OMC.

L'OMC regroupe 164 pays membres. Elle s'occupe des règles régissant le commerce entre les pays. Sa principale fonction est de favoriser autant que possible la bonne marche, la prévisibilité et la liberté des échanges. Le Vietnam est devenu officiellement le 150e membre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en janvier 2007. -VNA