Hanoi (VNA) - Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Nguyên Quôc Dung, a souligné la responsabilité de la présidence vietnamienne de l’ASEAN en 2020 lors d’un séminaire tenu mardi 17 décembre à l’Institut d’études sur l’Asie du Sud-Est de Singapour.

Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Nguyên Quôc Dung. Photo : VNA

S’adressant à des centaines d’experts, intellectuels et journalistes, le responsable a également mis en exergue les réalisations enregistrées par l’ASEAN et les défis qu’elle doit relever après 52 ans de développement.Dans son rôle de président de l’ASEAN en 2020, le Vietnam est responsable de promouvoir et de renforcer les intérêts et la prospérité de l’ASEAN, de définir les domaines de coopération prioritaires, d’avancer de nouveaux initiatives et plans, a-t-il indiqué.Le Vietnam doit également assurer une réponse opportune et efficace aux problèmes urgents ou aux situations de crise affectant l’ASEAN, a déclaré le vice-ministre.Afin de bien s’acquitter de sa responsabilité, le Vietnam a défini cinq priorités pour 2020, notamment le renforcement de la solidarité et de l’unité dans l’ASEAN, contribuant à promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité dans la région et à faire face à temps et avec efficacité aux nouveaux défis, a-t-il fait savoir.Le pays entend ensuite renforcer l’intégration et la connectivité au sein du bloc et à l’extérieur de la région vers un développement durable et inclusif, en tirant pleinement parti des opportunités offertes par la quatrième révolution industrielle, a-t-il poursuivi.Le Vietnam donne également la priorité à la promotion de la prise de conscience et des identités de l’ASEAN par la création des valeurs partagées de l’ASEAN et l’entretien d’un sentiment de communauté dans l’ASEAN, a-t-il ajouté.Il prioritise enfin l’approfondissement du partenariat pour la paix et le développement durable avec les pays du monde entier, et le renforcement des capacités et l’efficacité institututionnelles de l’ASEAN, a encore indiqué le vice-ministre.Le Vietnam a choisi "Cohésif et réactif" comme thème de l’Année de l’ASEAN 2020. Le pays présidera, coordonnera et organisera environ 300 réunions et activités, notamment deux sommets en avril et en novembre 2020. – VNA